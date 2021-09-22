Кандидатом на эту должность Сергея Ионушаса накануне представил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В соцсети попали переписки нардепов, из которых вытекает недовольство.
Напомним "Слуги народа" определились с преемником Монастырского в правоохранительном комитете
"За Сергея Ионушаса голосовать не буду"
Как видно на фото, которые слили в соцсеть, вопрос о назначении Сергея Ионушаса "слуги" обсуждают в своих внутренних чатах. Так, народный депутат Марьяна Безуглая, пишет, что не будет голосовать за кандидатуру Сергея Ионушаса. Объясняет, что он свысока относится к женщинам, при том будучи доверенным лицом "квартала".
Можно свысока относиться к женщинам и оскорблять. Но при этом быть патентным поверенным "квартала". И ты красавчик, получаешь главу комитета,
– говорится в переписке.
На это депутат Владлен Неклюдов ответил, что таким образом Безуглая давит на весь комитет.
Переписка о Сергее Ионушасе / Фото из телеграм-канала "Через плечо"
Марьяна Безуглая об Ионушасе / Фото из телеграм-канала "Через плечо"
Кто такой Сергей Ионушас?Он народный депутат Украины 9 созыва от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Ему 41 год, родился в Санкт-Петербурге. До депутатства был адвокатом и руководителем юридической фирмы "Гелон".
Источник: Википедия
Назначение нового главы правоохранительного комитета: главное
- Арсен Аваков возглавлял МВД с 2014 года, а 13 июля 2021 года подал в отставку.
- Верховная Рада поддержала ее, и проголосовала "за".
- В то же время новым главой назначили нардепа и главу Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
- Поэтому его должность в комитете является вакантной уже почти 2 месяца.