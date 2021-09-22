Кандидатом на эту должность Сергея Ионушаса накануне представил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В соцсети попали переписки нардепов, из которых вытекает недовольство.

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"За Сергея Ионушаса голосовать не буду"

Как видно на фото, которые слили в соцсеть, вопрос о назначении Сергея Ионушаса "слуги" обсуждают в своих внутренних чатах. Так, народный депутат Марьяна Безуглая, пишет, что не будет голосовать за кандидатуру Сергея Ионушаса. Объясняет, что он свысока относится к женщинам, при том будучи доверенным лицом "квартала".

Можно свысока относиться к женщинам и оскорблять. Но при этом быть патентным поверенным "квартала". И ты красавчик, получаешь главу комитета,

– говорится в переписке.

На это депутат Владлен Неклюдов ответил, что таким образом Безуглая давит на весь комитет.



Переписка о Сергее Ионушасе / Фото из телеграм-канала "Через плечо"



Марьяна Безуглая об Ионушасе / Фото из телеграм-канала "Через плечо"

Обратите внимание! В марте 2020 года народного депутата Сергея Ионушаса "Слуга народа" называла своим фаворитом на пост генпрокурора. Впрочем, должность тогда получила Ирина Венедиктова.

Кто такой Сергей Ионушас? Он народный депутат Украины 9 созыва от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.



Ему 41 год, родился в Санкт-Петербурге. До депутатства был адвокатом и руководителем юридической фирмы "Гелон".

Источник: Он народный депутат Украины 9 созыва от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.Ему 41 год, родился в Санкт-Петербурге. До депутатства был адвокатом и руководителем юридической фирмы "Гелон".Источник: Википедия

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