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      В "Слуге народа" назвали своего фаворита на пост генерального прокурора

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      Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что во фракции рассматривают несколько кандидатур на должность генерального прокурора, среди которых Сергей Ионушас. По словам депутата, на внеочередном заседании 5 марта Рада будет рассматривать только вопрос об отставке Руслана Рябошапки.

      Постановление об увольнении Рябошапки уже зарегистрировано, Рада за него проголосует, поддержка для этого в зале есть, заявил Александр Качура в комментарии журналисту 24 канала в кулуарах Верховной Рады.

      К слову: Новой главой Офиса генпрокурора может стать Венедиктова, – СМИ

      О том, кто заменит – этот вопрос, пожалуй, пока рано обсуждать. У нас есть несколько кандидатов. На заседании фракции, когда присутствовал президент, один из народных депутатов предложил кандидатуру Сергея Ионушаса,
      – рассказал депутат.

      По его словам, Ионушас является опытным юристом с профильным образованием – он заканчивал прокурорский факультет в академии Ярослава Мудрого. Кроме того, он много лет работал адвокатом.

      "Затем стал народным депутатом, прошел избирательную кампанию. Это человек из команды нашей. Думаю, что его будут назначать. Но не стоит забывать, что подачу вносит Президент Украины, который может определиться с кандидатурой", – подчеркнул Александр Качура.

      Кроме того, он подчеркнул, что есть еще несколько кандидатур. Мол, во властной команде есть постоянный принцип, по которому на каждую должность рассматриваются хотя бы три кандидатуры. Все для того, чтобы выслушать разные позиции.

      Мы можем увидеть различные подходы, как нужно конкретную сферу развивать, какие вопросы надо решать. Для нас этот фаворит, президент тоже, я надеюсь, прислушивается. Но если будет другая кандидатура более сильная кандидатура, она тоже будет поддержана фракцией,
      – резюмировал народный избранник.

      Кто такой Сергей Ионушас: коротко

      Сергей Ионушас – народный депутат Украины 9 созыва от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

      Ему 39 лет, а родился он в российском Санкт-Петербурге в 1979 году. До депутатства был адвокатом и руководителем юридической фирмы "Гелон".


      Сергей Ионушас 

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Слуга народа Руслан Рябошапка Верховная Рада Сергей Ионушас Офис генпрокурора Новости политики
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