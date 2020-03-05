У "Слузі народу" назвали свого фаворита на пост генерального прокурора

Народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у фракції розглядають кілька кандидатур на посаду генерального прокурора, серед яких Сергій Іонушас. За словами депутата, на позачерговому засіданні 5 березня Рада розглядатиме лише питання відставки Руслана Рябошапки.

Постанова про звільнення Рябошапки вже зареєстрована, Рада її проголосує, підтримка для цього у залі є, заявив Олександр Качура у коментарі журналісту 24 каналу у кулуарах Верховної Ради.

До слова: Новою очільницею Офісу генпрокурора може стати Венедіктова, – ЗМІ

Щодо того, хто замінить – це питання, мабуть, поки що зарано обговорювати. У нас є декілька кандидатів. На засіданні фракції, коли був присутній президент, один з народних депутатів запропонував кандидатуру Сергія Іонушаса,

– розповів депутат.

За його словами, Іонушас є досвідченим юристом з профільною освітою – він закінчував прокурорський факультет в академії Ярослава Мудрого. Крім того, він багато років працював адвокатом.

"Потім став народним депутатом, пройшов виборчу кампанію. Це людина з команди нашої. Думаю, що його будуть призначати. Та варто не забувати, що подання вносить Президент України, який може визначитися з кандидатурою", – наголосив Олександр Качура.

Крім того, він підкреслив, що є ще декілька кандидатур. Мовляв, у владній команді є постійний принцип, за яким на кожну посаду розглядаються бодай три кандидатури. Усе для того, щоб вислухати різні позиції.

Ми можемо побачити різні підходи, як потрібно конкретну сферу розвивати, які питання треба вирішувати. Для нас є цей фаворит, президент теж, я надіюся, прислухається. Але якщо буде інша кандидатура більш сильна кандидатура, вона теж буде підтримана фракцією,

– резюмував народний обранець.

Хто такий Сергій Іонушас: коротко

Сергій Іонушас – народний депутат України 9 скликання від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Йому 39 років, а народився він у російському Санкт-Петербурзі у 1979 році. До депутатства був адвокатом та керівником юридичної фірми "Гелон".



Сергій Іонушас