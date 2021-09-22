Кандидатом на цю посаду Сергія Іонушаса напередодні представив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У соцмережі потрапили переписки нардепів, з яких випливає невдоволення.

Нагадаємо "Слуги народу" визначились з наступником Монастирського у правоохоронному комітеті

"За Сергія Іонушаса голосувати не буду"

Як видно на фото, які злили у соцмережу, питання про призначення Сергія Іонушаса "слуги" обговорюють у своїх внутрішніх чатах. Так, народна депутатка Мар'яна Безугла, пише що не голосуватиме за кандидатуру Сергія Іонушаса. Пояснює, що він зверхньо ставиться до жінок, при тому будучи довіреним лицем "кварталу".

Можна зверхньо ставитися до жінок і ображати. Але при цьому бути патентним повіреним "кварталу". І ти красавчик, отримуєш главу комітету,

– йдеться у переписці.

На це депутат Владлен Неклюдов відповів, що таким чином Безугла тисне на весь комітет.



Переписка про Сергія Іонушаса / Фото з телеграм-каналу "Через плечо"



Мар'яна Безугла про Іонушаса / Фото з телеграм-каналу "Через плечо"



Зверніть увагу! У березні 2020 року народного депутата Сергія Іонушаса "Слуга народу" називала своїм фаворитом на пост генпрокурора. Втім, посаду тоді отримала Ірина Венедіктова.

Хто такий Сергій Іонушас? Він народний депутат України 9 скликання від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.



Йому 41 рік, народився у Санкт-Петербурзі. До депутатства був адвокатом та керівником юридичної фірми "Гелон".

Джерело: Він народний депутат України 9 скликання від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.Йому 41 рік, народився у Санкт-Петербурзі. До депутатства був адвокатом та керівником юридичної фірми "Гелон".Джерело: Вікіпедія

Призначення нового глави правоохоронного комітету: головне