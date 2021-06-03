Как только постановление рассмотрит комитет, его можно будет выносить в зал. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

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Решения фракции нет

Корниенко отметил, что относительно голосования за проект постановления нет решения фракции. Однако, добавил, что его, наверное, и не может быть, потому что вопрос идеологический.

Определенное количество депутатов не будет поддерживать, но большинство фракции поддержит: думаю, 200 голосов мы дадим под это,

– заметил политик.

В то же время он добавил, что речь идет не о вмешательстве Украины в политику другого государства, а о том, что Украина должна политически реагировать "на проявления Международного авиационного терроризма и вопросы, которые идут вопреки соблюдению прав человека и правосудия".

Будет ли экономическая реакция

Корниенко заявил, что по этому поводу идет дискуссия. По его словам, есть группы товаров, которые импортозамещению не поддаются.

"Но есть и другие группы товаров, по которым есть окно возможностей, чтобы ввести сейчас квоты и еще немного поддержать наших аграриев", – добавил Корниенко.

Разумков не знает, поддержит ли постановление

Спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире 5 канала отметил, что будет определяться со своим решением, смотря какой именно текст постановления предложат к рассмотрению. Он рассказал, что 2 июня состоялось заседание комитета, который принял проект постановления.

Я думаю, что завтра он будет рассмотрен в стенах парламента,

– отметил Разумков.

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