Як тільки постанову розгляне комітет, її можна буде виносити в зал. Про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

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Рішення фракції немає

Корнієнко зазначив, що стосовно голосування за проєкт постанови немає рішення фракції. Однак, додав, що його, напевно, і не може бути, тому що питання ідеологічне.

Певна кількість депутатів не буде підтримувати, але більшість фракції підтримає: думаю, 200 голосів ми дамо під це,

– зауважив політик.

Водночас він додав, що мовиться не про втручання України в політику іншої держави, а про те, що Україна повинна політично реагувати "на прояви міжнародного авіаційного тероризму і питання, які йдуть всупереч дотриманню прав людини і правосуддя".

Чи буде економічна реакція

Корнієнко заявив, що стосовно цього триває дискусія. За його словами, є групи товарів, які імпортозаміщенню не піддаються.

"Але є й інші групи товарів, щодо яких є вікно можливостей, щоб ввести зараз квоти і ще трохи підтримати наших аграріїв", – додав Корнієнко.

Разумков не знає, чи підтримає постанову

Спікер Ради Дмитро Разумков в ефірі 5 каналу зазначив, що буде визначатися із своїм рішенням, зважаючи який саме текст постанови запропонують до розгляду. Він розповів, що 2 червня відбулося засідання комітету, який прийняв проєкт постанови.

Я думаю, що завтра він буде розглянутий в стінах парламенту,

– зазначив Разумков.

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