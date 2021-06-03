Як тільки постанову розгляне комітет, її можна буде виносити в зал. Про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.
До речі Якщо хоч один літак Білорусі опиниться в Криму, – у МЗС пригрозили санкціями Лукашенку
Рішення фракції немає
Корнієнко зазначив, що стосовно голосування за проєкт постанови немає рішення фракції. Однак, додав, що його, напевно, і не може бути, тому що питання ідеологічне.
Певна кількість депутатів не буде підтримувати, але більшість фракції підтримає: думаю, 200 голосів ми дамо під це,
– зауважив політик.
Водночас він додав, що мовиться не про втручання України в політику іншої держави, а про те, що Україна повинна політично реагувати "на прояви міжнародного авіаційного тероризму і питання, які йдуть всупереч дотриманню прав людини і правосуддя".
Чи буде економічна реакція
Корнієнко заявив, що стосовно цього триває дискусія. За його словами, є групи товарів, які імпортозаміщенню не піддаються.
"Але є й інші групи товарів, щодо яких є вікно можливостей, щоб ввести зараз квоти і ще трохи підтримати наших аграріїв", – додав Корнієнко.
Разумков не знає, чи підтримає постанову
Спікер Ради Дмитро Разумков в ефірі 5 каналу зазначив, що буде визначатися із своїм рішенням, зважаючи який саме текст постанови запропонують до розгляду. Він розповів, що 2 червня відбулося засідання комітету, який прийняв проєкт постанови.
Я думаю, що завтра він буде розглянутий в стінах парламенту,
– зазначив Разумков.
Що відбувається в Білорусі
- У Мінську 23 травня примусово посадили літак Ryanair. Білоруські диспетчери повідомили про замінування, хоча жодної вибухівки не знайшли.
- На борту перебували засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх затримали спецслужби.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції.
- Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю. Зокрема, й Україна.