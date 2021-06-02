Таку заяву зробила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Важливо ЄС не вистрілить собі в ногу, вони ж не Україна, – Лукашенко про загрози транзиту газу

Вона наголосила, що Україна зафіксувала для себе висловлювання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який не виключив відкриття авіарейсів до окупованого Криму.

Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав'язати контакти з "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками,

– підкреслила Джапарова.

Як зазначила Джапарова, це провокаційні заяви, напевно, є емоційною реакцією Лукашенка на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська.

Зверніть увагу! 23 травня Лукашенко примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції до Литви. Це зробили для того, щоб силовики затримали двох пасажирів – засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Весь цивілізований світ засудив такі дії, що загрожували безпеці пасажирів.

Вона підкреслила, що влада Білорусі перетнула чергову червону лінію не лише щодо своїх громадян, але й громадян інших країн та міжнародного права. Джапарова констатувала, що такі дії не можуть залишатися без відповіді.

Джапарова також наголосила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю – не політичне, а безпекове, "адже дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі".