"Слуги" соберутся на заседание фракции: хотят обсудить госбюджет-2022

Депутаты от "Слуги народа" собираются на заседание фракции. Президентская фракция собирается обсуждать государственный бюджет на 2022 год.

Начнется заседание в 19:00 18 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" в своем телеграмме.

Кстати Стефанчук сообщил, когда Рада получит первого вице-спикера

"Слуги" обсудят госбюджет-2022

Среди вопросов повестки дня – обсуждение проекта государственного бюджета на 2022 год. Подробностей относительно того, что именно будут обсуждать "слуги", в пресс-службе не предоставили. Впрочем, как ранее рассказывал недавно назначенный спикер Руслан Стефанчук, в понедельник, 18 октября, проект бюджета будут рассматривать в комитетах Рады.

До 20 октября у нардепов есть время, чтобы проголосовать за проект в первом чтении. После этого в проект снова смогут вносить изменения накануне второго чтения.

Само же голосование, вероятнее всего, пройдет именно 20 октября.

Главное о госбюджете на 2022 год

Источник: 24 канал

Правительство 15 сентября рассмотрело проект государственного бюджета на 2022 год.

В проекте бюджета заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,6 гривны. При этом на конец года ожидается курс на уровне 28,7 гривны.

Среди главных цифр документа: уменьшение дефицита бюджета до 3,5% и рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

В 2022 году ожидают на 14% более высокие доходы, чем в этом году, а именно – 1,26 триллиона гривен.

Расходы бюджета вырастут менее существенно, чем доходы, – более чем на 7% до 1,44 триллиона гривен.



Главное о госбюджете-2022 / инфографика 24 канала