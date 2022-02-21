Народные депутаты также обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-секретарь провластной политической партии Юлия Палийчук.

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Сегодня в 19:00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели,

– отметила спикер.

Кроме того, Юлий Палийчук добавила, что заседание пройдет в режиме Zoom-конференции. По ее словам, таким образом, парламентская фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасностного характера.

Почему Трухина и Кузьминых исключают из фракции

Нардепы Александр Трухин и Сергей Кузьминых стали фигурантами серьезных скандалов, а именно:

Национальное антикоррупционное бюро 28 января поймало Кузьминых на получении взятки в размере 559 тысяч гривен. Следователи объясняют, что за эти деньги "слуга народа" обещал помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В свою очередь Трухина подозревают в совершении аварии, в результате которой пострадали шесть человек. Сначала нардеп убеждал, что якобы не находился за рулем автомобиля. Однако видео из бодикамер полицейских, опубликованные впоследствии, раскрыли новые детали инцидента.

Обратите внимание! Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" 2 февраля.

Трухин пытался дать взятку и убежать в лес: смотрите видео

Текст публикации Юлии Палийчук:

Сегодня в 19:00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели.

Народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Нынешнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции. Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасностного характера.