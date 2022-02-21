Народні депутати також обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради. Про це повідомила прессекретарка провладної політичної партії Юлія Палійчук.

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Сьогодні о 19:00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке проходить на початку кожного пленарного тижня,

– зазначила речниця.

Окрім цього, Юлій Палійчук додала, що засідання пройде в режимі Zoom-конференції. За її словами, таким чином парламентська фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру.

Чому Трухіна та Кузьміних виключають з фракції

Нардепи Олександр Трухін і Сергій Кузьміних стали фігурантам серйозних скандалів, а саме:

Національне антикорупційне бюро 28 січня спіймало Кузьміних на отриманні хабаря у розмірі 559 тисяч гривень. Слідчі пояснюють, що за ці гроші "слуга народу" обіцяв посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

Своєю чергою Трухіна підозрюють у вчиненні аварії, внаслідок якої постраждали шестеро людей. Спершу нардеп переконував, що нібито не перебував за кермом автомобіля. Однак відео з бодікамер поліцейських, оприлюднені згодом, розкрили нові деталі інциденту.

Зверніть увагу! Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" 2 лютого.

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Текст публікації Юлії Палійчук:

Сьогодні о 19:00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке проходить на початку кожного пленарного тижня.

Народні депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Нинішнє засідання фракції пройде в режимі Zoom-конференції. Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру.