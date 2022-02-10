Впрочем, оснований лишать Александра Трухина статуса нардепа прямо сейчас нет. По крайней мере, об этом в интервью заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Кстати Полицейские на допросе не подтвердили, что Трухин предлагал им взятку, – директор ДБР

Законодательных оснований нет

Александра Трухина не могут лишить мандата просто потому, что нет такого законного механизма. Поскольку законодательных оснований для этого нет, в "Слуге народа" апеллируют к совести нардепа. Мол, считает ли он сам, что вел себя недостойно и должен сдать мандат.

Остаются ли он депутатом или нет будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат,

– заявила Шуляк.

Ситуация с Трухиным, говорит Шуляк, в очередной раз поднимает вопрос о применении "императивного мандата" для народных депутатов. Пока он действует для избранников всех низших уровней.

Что такое императивный мандат Это правило, согласно которому депутат обязан ответственностью перед поддержавшими его избирателями. Если он теряет доверие, то избиратели могут досрочно отозвать его мандат.



С 2020 года в Украине внесли изменения в закон " О статусе депутатов местных советов ". Следовательно, они позволили прекратить функции депутата сельского, поселкового, городского, районного или областного совета по народной инициативе. Среди основных причин – выезд за границу на постоянное место жительства, заявление о сложении полномочий или смерть.



Источник: Википедия

Елена Шуляк предложила внести в Раду законопроект по императивному мандату для нардепов. Впрочем, раньше она высказывалась, что за такую ​​идею будет трудно собрать голосов для принятия.

Как продвигается расследование ДТП с Трухиным

9 февраля в Раде прошло заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором обсудили скандальную аварию с нардепом. Глава ДБР Алексей Сухачев рассказал нардепам, что повторно допросили полицейских, прибывших по вызову на Бориспольскую трассу. Они, по словам чиновника, не подтвердили предложение взятки от Трухина . Напомним, что кадры видео зафиксировали слова Трухина о "оставлю вам 150 в сумке – конфет, печенья...".





Также Сухачев назвал имя водителя в красной футболке, которого зафиксировало большинство камер на пути, по которому двигалось авто Трухина. Это Виктор Склема – помощник депутата Полтавского городского совета. Что важно, кадров самого столкновения автомобилей и передвижения в ближайшее время к нему нет. То есть теоретически Трухин мог быть за рулем на последнем отрезке пути. По крайней мере, пока нет кадров, которые бы это опровергли.

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Руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полицейские пытались быстро оформить ДТП , не придав ему особого значения. А доступ к записям с боди-камеры патрульного, который одним из первых приехал на место ДТП с Александром Трухиным, имели около 100 человек.