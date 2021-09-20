"Слуги" выдвинут главу Херсонской ОГА кандидатом на довыборы в Раду
Источник:24 канал
Партия "Слуга народа" выдвигает главу Херсонской ОГА Сергея Козыря кандидатом на довыборы в Верховную Раду. Он будет бороться на 184 избирательном округе.
Политсовет партии определился с кандидатом. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
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Политик отметил, что 20 сентября – последний день выдвижения кандидатов.
Думаю, завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов,
– сказал Корниенко.
Что говорит Козырь
Кандидат отметил, что нужно привлекать инвестиции в область. В частности, внутренние. По словам Козыря, для этого нужно изменить некоторые законодательные акты.
"Работа нашей команды над объектами по программе "Большая стройка". Это и реализация программы аграрного направления. Здесь как раз надо привлекать внутренние инвестиции. У нас есть наработки", – подчеркнул политик.
Кто такой Сергей Козырь?Политик с 2021 года работает в должности председателя Херсонской областной государственной администрации. Ранее был горным мастером подземного участка вентиляции и техники безопасности обособленного подразделения "Шахтоуправление" Трудовое".
У Козыря 4 высших образования. Например, по специальностям "Разработка месторождений полезных ископаемых", "Финансы", "Правоведение", "Публичное управление и администрирование".
Что известно о довыборах в Раду
- Выборы в округах №184, что на Херсонщине, и №197, что в Черкасской области, состоятся из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.
- Дело в том, что Колыхаева избрали городским головой Херсона, а Скичко назначили главой Черкасской областной государственной администрации.
- Выборы состоятся 31 октября 2021 года.