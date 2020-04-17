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      Слуги Коломойского разбежались?

      -
      Игорь Коломойський / НВ

      Вчера стало очевидно, что дела Коломойского в Раде стали еще хуже.

      Хоч як він не старався, лише 36 Слуг не голосували за зміни в Регламент (знищують схему 16 тис. правок). Це при тому, що про 3-х Слуг (його, а не народу) довелося просити свого ексменеджера Олександра Ткаченка.

      Читайте також: Посіпаки не допоможуть: як прискорити розгляд правок до "антиколомойського" закону

      204-и Слуги показали середній палець олігарху і натиснули кнопку ЗА.

      В цьому їх підтримала група "Довіра" (13) та позафракційні депутати Ахметова (5). З огляду на екстрене призначенню в.о. Міністра енергетики, схоже, цей рахунок ОП виплатив.

      Цікаво, що і 15 депуатів ОПЗЖ також голосували ЗА. Тут взагалі цікава комбінація – голосували люди Льовочкіна, Медведчука та Столара. Думаю, кожен отримує щось своє.

      І ще спостереження: якщо голосування за "антиколомойський" законопроєкт відверто просаботували люди Вавриша/Богдана та Авакова, то цього разу вони доєдналися до підтримки позиції президента.

      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Слуга народа Банки Игорь Коломойский
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