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      Слуги Коломойського розбіглися?

      -
      Ігор Коломойський / НВ

      Вчора стало очевидно, що справи Коломойського в Раді стали ще гіршими.

      Хоч як він не старався, лише 36 Слуг не голосували за зміни в Регламент (знищують схему 16 тис. правок). Це при тому, що про 3-х Слуг (його, а не народу) довелося просити свого ексменеджера Олександра Ткаченка.

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      204-и Слуги показали середній палець олігарху і натиснули кнопку ЗА.

      В цьому їх підтримала група "Довіра" (13) та позафракційні депутати Ахметова (5). З огляду на екстрене призначенню в.о. Міністра енергетики, схоже, цей рахунок ОП виплатив.

      Цікаво, що і 15 депуатів ОПЗЖ також голосували ЗА. Тут взагалі цікава комбінація – голосували люди Льовочкіна, Медведчука та Столара. Думаю, кожен отримує щось своє.

      І ще спостереження: якщо голосування за "антиколомойський" законопроєкт відверто просаботували люди Вавриша/Богдана та Авакова, то цього разу вони доєдналися до підтримки позиції президента.

      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Банки Ігор Коломойський Публікації
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