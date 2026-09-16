Сервис аудиостримов станет частью цифрового опыта владельцев новых автомобилей Zeekr. Пользователи смогут слушать радиостанции, подкасты, музыкальные плейлисты и новостные аудиодайджесты без необходимости устанавливать дополнительные приложения.
Слухай UA в автомобилях Zeekr
Сотрудничество с Zeekr позволит сделать аудиоконтент более доступным именно там, где он особенно нужен – в дороге.
Слушать Слухай UA можно не только в новых автомобилях. Владельцы Zeekr, которые уже пользуются автомобилем этого бренда, также могут установить приложение.
- Для этого достаточно перейти по ссылке на сайте Слухай UA и скачать приложение (apk).
- После установки пользователи получат доступ к радиостанциям, подкастам, музыке и новостным аудиодайджестам.
Приложение Слухай UA объединяет в одном месте более 350 украинских и зарубежных радиостанций, более 300 подкастов, тематические плейлисты, новостной аудиоконтент и даже сказки! Сервис доступен на Android и iOS, имеет веб-версию, а также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Zeekr в Украине
Zeekr – премиальный бренд электромобилей, основанный Geely Holding Group в 2021 году. Бренд сочетает в себе современные технологии, динамику, дизайн и премиальный комфорт. В Украине официальным дистрибьютором Zeekr является ООО СКМ-1. Подробнее об автомобилях Zeekr можно прочитать на их сайте, нажав здесь.
Компания развивает дилерскую сеть бренда в Украине и представляет модельный ряд Zeekr, в который входят электромобили различных форматов, в частности Zeekr 001, Zeekr X, Zeekr 7X, Zeekr 007, Zeekr 007 GT, Zeekr 009 и Zeekr MIX.
Официальная покупка автомобилей Zeekr в Украине предусматривает гарантийное и сервисное обслуживание, а также доступ к программам Zeekr Finance и Trade-In.
Таким образом, сотрудничество Слухай UA и Zeekr объединяет автомобильные технологии и аудиоконтент, чтобы сделать поездки украинских водителей еще более комфортными и насыщенными.