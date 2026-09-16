Сервис аудиостримов Слухай UA и Zeekr: приложение будет доступно во всех новых автомобилях этого бренда

Слухай UA и Zeekr объявили о начале сотрудничества. Отныне все новые автомобили Zeekr, официально продаваемые в Украине, будут оснащены популярным приложением для прослушивания радио и подкастов.

Сервис аудиостримов станет частью цифрового опыта владельцев новых автомобилей Zeekr. Пользователи смогут слушать радиостанции, подкасты, музыкальные плейлисты и новостные аудиодайджесты без необходимости устанавливать дополнительные приложения.

Слухай UA в автомобилях Zeekr

Сотрудничество с Zeekr позволит сделать аудиоконтент более доступным именно там, где он особенно нужен – в дороге.

Слушать Слухай UA можно не только в новых автомобилях. Владельцы Zeekr, которые уже пользуются автомобилем этого бренда, также могут установить приложение.

Для этого достаточно перейти по ссылке на сайте Слухай UA и скачать приложение (apk).

После установки пользователи получат доступ к радиостанциям, подкастам, музыке и новостным аудиодайджестам.

Приложение Слухай UA объединяет в одном месте более 350 украинских и зарубежных радиостанций, более 300 подкастов, тематические плейлисты, новостной аудиоконтент и даже сказки! Сервис доступен на Android и iOS, имеет веб-версию, а также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Zeekr в Украине

Zeekr – премиальный бренд электромобилей, основанный Geely Holding Group в 2021 году. Бренд сочетает в себе современные технологии, динамику, дизайн и премиальный комфорт. В Украине официальным дистрибьютором Zeekr является ООО СКМ-1. Подробнее об автомобилях Zeekr можно прочитать на их сайте, нажав здесь.

Компания развивает дилерскую сеть бренда в Украине и представляет модельный ряд Zeekr, в который входят электромобили различных форматов, в частности Zeekr 001, Zeekr X, Zeekr 7X, Zeekr 007, Zeekr 007 GT, Zeekr 009 и Zeekr MIX.

Официальная покупка автомобилей Zeekr в Украине предусматривает гарантийное и сервисное обслуживание, а также доступ к программам Zeekr Finance и Trade-In.

Таким образом, сотрудничество Слухай UA и Zeekr объединяет автомобильные технологии и аудиоконтент, чтобы сделать поездки украинских водителей еще более комфортными и насыщенными.