Слушайте Кобзона: цивилизованный мир отвернулся от России

Поражения санкционным оружием государства-агрессора России продолжаются.

Дефолт близко

Американская финкомпания MSCI исключила Россию из индекса развивающихся рынков. Торги для международных инвесторов недоступны. Русские теперь самостоятельные владельцы деревянных рублей.

Читайте также Против оккупантов объединились все – конкуренты, идеологические противники и даже разведенные пары

России может грозить дефолт по государственному долгу, – JPMorgan.

Слушайте Кобзона

От гастролей в Москве уже отказались Placebo, Iron Maiden, Green Day, Franz Ferdinand, The Killers, Игги Поп, Foals и Twenty One Pilots. Слушайте Кобзона!

99% крупнейших рекламодателей остановили кампании в соцсетях Instagram и Facebook в России. Площадки недоступны местным пользователям, и положительные сообщения не соглашались с общей негативной аджендой России.

Япония заморозит активы четырех российских банков – ВТБ, ВЭБ, "Промсвязьбанка" и "России".

В Конгрессе США внесли проект о санкциях против всех госкомпаний России, чтобы прикрыть их доступ к американскому капиталу.

Самый большой цифровой магазин видеоигр Steam от Valve отключил все основные способы оплаты для россиян (Visa и Mastercard).

Носите лапти

Шведский H&M закрывает свои магазины в России: COS, Arket, & Other Stories, Monki, Weekday. Лапти и кокошники снова в моде.

Стриминговый сервис Spotify закрыл свой офис в России и удалил контент, спонсируемый властями России, в частности, подкасты, принадлежащие российским СМИ.

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась сыграть матч против команды России на Паралимпийских играх в Пекине.

Пленные россияне рассказали о своих преступлениях – смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!