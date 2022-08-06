Слухи, что ВСУ оставили россиян в Херсонской области в покое – преувеличены, – активист Молчанов

Возможность проведения фейкового референдума на оккупированной Херсонщине зависит прежде всего от ВСУ. Украинские защитники либо пойдут в наступление, либо продолжат "хаймарсирование" мостов, которые пытаются восстановить оккупанты.

Вчера был нанесен успешный удар по Дарьевскому мосту. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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В настоящее время оккупанты находятся в неопределенном состоянии. "То у них отчаяние, то эйфория", – заметил Молчанов.

Слухи о том, что ВСУ оставили в покое оккупантские коммуникации в Херсонской области немного преувеличены. Но хотелось бы немного интенсифицировать этот процесс,

– подчеркнул он.

Без сальдо оккупанты не знают, что делать

По словам Молчанова, сальдо был самым эффективным предателем. Без него сосланные представители ФСБ не могут ничего поделать, они не контролируют ситуацию. "У них остается только сила, грубое вмешательство. Но управлять регионом таким образом невозможно. Можно только грабить, но недолго", – сказал активист.

Перед тем, как сальдо оказался "в больнице", он заявил, что 11 сентября рано проводить "референдум". Сначала нужно убедить граждан в том, что россия несет не только "освобождение", но и материальное благосостояние. Для этого они начали обещать раздать 6 миллиардов рублей, которые якобы пообещал вице-премьер хаснулин на нужды Херсонской области. Так, виртуальную заработную плату изменникам подняли до 70 000 рублей, а пенсионерам обещают выплаты в размере 10 000 рублей.

Предлагают отдых в Крыму

Члены "сальдовской администрации" активно работают над агитацией детей. В частности, они:

устраивают экскурсии в Нахимовское училище в Севастополе, чтобы в дальнейшем готовить из них будущих моряков-убийц.

собирают желающих для поездки в лагерь "Артек";

выдают премии за участие в разных олимпиадах, наподобие "конкурса российской словесности";

предлагают студентам поступить в фейковые вузы без экзаменов, а также – обещают бесплатное обучение, общежитие и стипендию, предлагают даже без экзаменов.

Молчанов подчеркнул, что зарплаты в размере 70 000 рублей значительно выше, чем в любом регионе россии. Более того, они не предусмотрены ни в одном бюджете.

"Несмотря на то, что россия государство неправовое, там тоже есть чиновники-бюрократы, которые не допустят нецелевого использования бюджетных средств на какую-то там "военно-гражданскую администрацию". Такого понятия нет в российском законодательстве, особенно в другой стране", – объяснил он.

По мнению активиста, маловероятно, что эти деньги действительно поступят. Но пообещать людям – на это они и рассчитывают.

В Херсоне царят антироссийские настроения

Как заметил Молчанов, коллаборант стремоусов обвинил жителей Бриловки в наведении HIMARS на эшелоны оккупантов. Следовательно, оккупанты и коллаборанты трезво оценивают свои возможности и осознают, что даже нарисованный результат "референдума" не поможет. У них будет абсолютно нелояльный оккупированный регион, на который невозможно будет распространить российское законодательство.

Представьте, что Херсон они считают российской территорией. "Свобода перемещения" в рамках этого концлагеря, которым является россия, никаких блокпостов, разве что для паспортного контроля. Все это сопротивление может распространиться по россии. И, конечно, они этого боятся. Я бы им не советовал аннексировать Херсонщину, и потом иметь эти хлопоты. Херсонцы могут в москву поехать и там устроить теракт,

– резюмировал Молчанов.

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