Вчора було завдано успішного удару по Дар'ївському мосту. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Наразі окупанти перебувають у невизначеному стані. "То у них розпач, то ейфорія", – зауважив Молчанов.

Чутки про те, що ЗСУ залишили в спокої окупантські комунікації на Херсонщині трохи перебільшені. Але хотілося б трохи інтенсифікувати цей процес,

– наголосив він.

Без сальдо окупанти не знають, що робити

За словами Молчанова, сальдо був найефективнішим зрадником. Без нього заслані представники ФСБ не можуть нічого зробити, вони не контролюють ситуацію. "У них залишається лише сила, грубе втручання. Але керувати регіоном у такий спосіб неможливо. Можна лише грабувати, але недовго", – сказав херсонський активіст.

Перед тим, як сальдо опинився "у лікарні", він заявив, що 11 вересня зарано проводити "референдум". Спершу потрібно переконати громадян в тому, що росія несе не лише "асвабаждєніє", а й матеріальний добробут. Для цього вони почали обіцяти роздати 6 мільярдів рублів, які буцім-то пообіцяв віцепрем'єр хаснулін на потреби Херсонської області. Так, віртуальну заробітну плату зрадникам підняли до 70 000 рублів, а пенсіонерам обіцяють виплати у розмірі 10 000 рублів.

Пропонують відпочинок у Криму

Члени "сальдівської адміністрації" активно працюють над агітацією дітей. Зокрема, вони:

влаштовують екскурсії до Нахімовського училища у Севастополі, щоб надалі готувати з них майбутніх моряків-вбивць.

збирають охочих для поїздки у табір "Артек";

видають премії за участь у різних олімпіадах, на кшталт "конкурс рускай славєснасті";

пропонують студентам вступити до фейкових ВНЗ без іспитів, а також – обіцяють безкоштовне навчання, гуртожиток та стипендію.пропонують навіть без іспитів.

Молчанов наголосив, що зарплати у розмірі 70 000 рублів є значно вищими, аніж у будь-якому регіоні росії. Ба більше, вони не передбачені у жодному бюджеті.

"Попри те, що росія держава неправова, там теж є чиновники-бюрократи, які не допустять нецільового використання бюджетних коштів на якусь там "воєнно-гражданскую адміністрацию". Такого поняття немає у російському законодавстві, особливо в іншій країні", – пояснив він.

На переконання активіста, малоймовірно, що ці гроші справді надійдуть. Але пообіцяти людям – на це вони й розраховують.

У Херсоні панують антиросійські настрої

Як зауважив Молчанов, колаборант стрємоусов звинуватив жителів Брилівки у наведенні HIMARS на ешелони окупантів. Відтак окупанти та колобаранти тверезо оцінюють свої можливості та усвідомлюють, що навіть намальований результат "референдуму" не допоможе. Вони матимуть абсолютно нелояльний окупований регіон, на який неможливо буде розповсюдити російське законодавство.

Уявімо, що Херсон вони вважають російською територією. "Свабода пєрємєщєнія" у межах цього концтабору, яким є росія, жодних блокпостів, хіба для паспортного контролю. Увесь цей спротив може розповсюдитися росією. І, звісно, вони цього бояться. Я б їм не радив анексувати Херсонщину, і потім мати цей клопіт. Херсонці можуть у москву поїхати й там влаштувати теракт,

– резюмував Молчанов.

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