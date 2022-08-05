У мережі повідомляють про точкові влучання ЗСУ в Херсоні

Проте наразі офіційного підтвердження станом на початок наступної доби ще не було. До речі, цей міст раніше атакували та росіяни вже навіть почали будувати понтонну переправу через Інгулець.

Зауважте ЗСУ фактично "перекрили" постачання важкої техніки росіян на правобережжя Херсонщини, – Хлань

Також повідомляють про атаку позицій росіян

Окрім цього, у місцевих телеграм-каналах пишуть, що атаковані позиції російських військ. Ймовірно, частину снарядів змогла перехопити їхня протиповітряна оборона.

23:20 удари по Дар'ївському мосту або поряд. Частково збито силами ППО росіян, але два влучення точно було,

– пишуть жителі Херсона.

Вибухи, які лунають в окупованому місті: дивіться відео

Слід зауважити. що напередодні також повідомляли про вибухи в окупованій Новій Каховці. Місцеві вказували, що там навіть гуділа тривожна сирена.

Вибухи в Херсоні 5 серпня: дивіться відео

Чому потрібне пошкодження моста через Інгулець

Річ у тім, що ця переправа є частиною дороги від Каховської ГЕС. Після пошкодження Антонівського мосту 26 липня, гідроелектростанція залишилася одним із 2 шляхів, кудою росіяни можуть перекидати свою техніку до окупованого Херсону.

Розташування Дар'ївського моста під Херсоном / Скриншот Deepstate

До теми – як минулого разу ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту: дивіться відео