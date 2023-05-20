Такое мнение 24 Каналу выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он привел несколько фактов, которые могут подтверждать наличие у Александра Лукашенко двойника.
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Очень отличающийся голос
На последних видео с участием белорусского диктатора Лукашенко можно заметить, что он плохо говорит. Это может свидетельствовать, что он еще не полностью оправился от вероятной болезни, или это не настоящий Лукашенко, а его двойник.
"Поискать и подгримировать кого-то похожего на Лукашенко можно, а тут еще и голос существенно отличается. Также много фильтров на фотографиях, которые распространяются белорусскими СМИ. Это допускается, но на фото именно с ним их слишком много", – рассказал Бурлаков.
Алексей Бурлаков о двойнике Лукашенко: смотреть видео
В подтверждение этой версии, он отмечает, что двойника выбирали долгое время. Лукашенко, участвовавший в параде до 9 мая, не выступил, ведь имеет другой голос. Его показали на публику сразу, как нашли. В то же время, уже на выступлении парламентской ассамблеи ОДКБ мог быть настоящий Лукашенко, у которого еще заметны последствия какого-то заболевания.
Что известно о состоянии Лукашенко
- Впервые о возможных проблемы со здоровьем у самопровозглашенного президента Беларуси начали говорить после парада 9 мая, где он даже не выступил с речью.
- Белорусские СМИ сообщили, что 13 мая Лукашенко переехал в резидентскую клинику в Дроздах.
- 15 мая приближенные к Лукашенко телеграм-каналы опубликовали первое с 9 мая публичное фото диктатора в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.