Такое мнение 24 Каналу выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он привел несколько фактов, которые могут подтверждать наличие у Александра Лукашенко двойника.

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Очень отличающийся голос

На последних видео с участием белорусского диктатора Лукашенко можно заметить, что он плохо говорит. Это может свидетельствовать, что он еще не полностью оправился от вероятной болезни, или это не настоящий Лукашенко, а его двойник.

"Поискать и подгримировать кого-то похожего на Лукашенко можно, а тут еще и голос существенно отличается. Также много фильтров на фотографиях, которые распространяются белорусскими СМИ. Это допускается, но на фото именно с ним их слишком много", – рассказал Бурлаков.

Алексей Бурлаков о двойнике Лукашенко: смотреть видео

В подтверждение этой версии, он отмечает, что двойника выбирали долгое время. Лукашенко, участвовавший в параде до 9 мая, не выступил, ведь имеет другой голос. Его показали на публику сразу, как нашли. В то же время, уже на выступлении парламентской ассамблеи ОДКБ мог быть настоящий Лукашенко, у которого еще заметны последствия какого-то заболевания.

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