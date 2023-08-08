В сети пишут, что пес Патрон умер: в МВД и на странице собаки-звезды отреагировали

По сети ходят слухи, что будто пес Патрон умер. Однако в МВД и на странице собаки-звезды опровергли ложь.

Пока распространял слухи – неизвестно. Однако на странице в инстаграме отметили, что распространяли фейки в твитере, передает 24 Канал.

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"Я имею в сердце то, что не умирает!"

Опровергли слухи о смерти пса Патрона сначала на странице Министерства внутренних дел. Там опубликовали новые фотографии с собакой-звездой.

Нет, я жив! Я буду жить вечно! У меня есть в сердце то, что не умирает!

– говорится в сообщении.

К слову, в твиттере под публикацией МВД очень много скептиков. Большинство пользователей считают, что на опубликованных фотографиях якобы "двойник" Патрона.

В инстаграме Патрона также прокомментировали слухи о якобы его "гибели". Там написали, что на твитерян "напала болезнь".

Хоть бери и фотографируйся каждый день со свежим выпуском "Бульвар Гордона". Им это приносит ругательства и охват, а мне весь день отписывания "Я жив!" Вот вам фото мое рабочее, свеженькое. Здесь я жив и здоров,

– прокомментировали на странице Патрона.

А вот под публикацией в инстаграме пользователи поддерживали пса, желали ему здоровья и долгих лет жизни:

"Не дождутся. Патрон живее всех живых. У него вон сколько работы да еще впереди наша Победа. Патрончик, мы с тобой. Обнимаем тебя. А тем, кто такое пишет пусть будет стыдно";

"Это значит что ты звезда, а о звездах так много фейков, и то что ты будешь жить долго и счастливо!!!! Не обращает внимания, ты лучший счастливчик!!!";

"Боже, не обращайте внимание на глупые сплетни! И не реагируйте на них! Берегите себя и Патрончика!";

"Дай Боже здоровье псу Патрону";

"Ты будешь жить долго и счастливо, мой друг".

Патрон попал под обстрел

Пес Патрон в июле попал под обстрел. На странице собаки-звезды рассказали, что инцидент произошел во время разминирования вблизи Балаклеи в Харьковской области.

"Я услышал свист и гул, но подумал, что мои собираются руководимо взорвать взрывоопасные предметы. Но Михаил почему-то быстро меня перенес в укрытие и накрыл собой. Тогда я понял, что это была вражеская ракета", – рассказал Патрон.

К сожалению, тот обстрел унес жизни одного человека. Кроме того, известно еще о 9 пострадавших.