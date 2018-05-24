Lenovo Z5 удивит чрезвычайной автономностью, – источники

Вице-президент Lenovo Чанг Чен продолжает делиться подробностями о предстоящем смартфоне Lenovo Z5. На этот раз он сообщил, что новинка сможет работать 45 дней в режиме ожидания от полного заряда аккумулятора.

Об этом сообщает 4pda.ru.

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Какой объем будет иметь батарея Lenovo Z5 пока не сообщается, однако уже в ближайшее время компания-производитель сообщит окончательную дату пресс-конференции, на которой раскроют все подробности о новинке.

Lenovo Z5 сможет работать 45 дней в режиме ожидания

Ранее сообщалось, что Lenovo Z5 производитель сделает сразу четыре технологических прорыва. Первым должен стать безрамочный экран, который занимает 95% площади передней панели. Вторым – окажется встроенный накопитель рекордного объема – 4 ТБ. Третьим, судя по всему, будет камера, а автономность девайса, очевидно, станет четвертой особенностью, о которой ранее ничего не сообщалось.

По последним слухам, презентация Lenovo Z5 запланирована на 14 июня.