Слухи: Samsung готовится выпустить игровой смартфон

По информации, которая появилась в сети, южнокорейский гигант Samsung может пополнить ряды производителей смартфонов игрового уровня. Однако пока любые подробности о игровом смартфоне Samsung отсутствуют.

Об этом сообщает AndroidHeadlines.

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Samsung испытывает все большее давление со стороны китайских разработчиков сотовых аппаратов. В таких условиях компания вынуждена менять бизнес-стратегию и искать новые способы привлечения покупателей. В частности, если верить обнародованным данным, Samsung изучает возможность выпуска игрового смартфона.

Стоит отметить, что такие аппараты уже есть у китайских компаний Xiaomi (Black Shark Gaming Phone) и ZTE (Nubia Red Magic Gaming Phone). Кроме того, смартфоны игрового класса предлагают Razer и ASUS.

К сожалению, любые подробности об игровом смартфоне Samsung пока отсутствуют. Но можно предположить, что в случае выпуска такой аппарат получит дисплей размером около 6 дюймов по диагонали. Разумеется, будет задействован мощный процессор, а объем оперативной памяти составит не меньше 6 ГБ.

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