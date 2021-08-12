Слушали "Катюшу" и "День победы": детский лагерь на Хмельнниччине попал в скандал

В селе Головчинцы Хмельницкой области в лагере "Чайка" звучали советские песни "День победы" и "Катюша". Вожатые убеждали, что это дети просили включить такую музыку.

Пластунка Леся Иващенко рассказала, что она с детьми приехала в ТЦ "Берег надії", рядом был лагерь "Чайка". Женщина, которая называла себя "главной пионервожатой" включала детям российскую музыку и устраивала дискотеки под окнами других отдыхающих.

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Вожатые говорили, что их "дети не такие"

Когда же пластуны попросили не включать детям российскую музыку, мужчина пришел к ним "разбираться". Более того, затем в лагере заиграли "Катюша" и "День победы".

Иващенко пыталась выяснить, что происходит. Работники лагеря сказали, что на самом деле у пластунов "программа националистическая", а их дети "не такие". Якобы это дети просили включить российскую и советскую музыку. Кроме того, вожатые спросили у пластунки, или "празднует она день победы".

И вот теперь у меня есть вопрос к управлению образования Хмельницкого городского совета: кто утвердил план воспитательной работы лагеря "Чайка"? Есть ли в этом плане празднования непонятно чего под советские песни?

– возмутилась Иващенко.

Что говорят в управлении образования горсовета

Начальница отдела внешкольного образования и воспитательной работы департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сказала, что вожатые, которые включали ту музыку, уже уволились, сообщает ТСН. Также они написали объяснения.

По словам чиновницы, работники департамента уже побывали в лагере.