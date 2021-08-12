Пластунка Леся Іващенко розповіла, що вона з дітьми приїхала в ТЦ "Берег надії", поруч був табір "Чайка". Жінка, яка називала себе "головною піонервожатою" вмикала дітям російську музику та влаштовували дискотеки під вікнами інших відпочивальників.

До речі Грали в карти й гучно слухали музику: на Київщині підлітки влаштували розваги на кладовищі

Вожаті казали, що їхні "діти не такі"

Коли ж пластуни попросили не вмикати дітям російської музики, чоловік прийшов до них "розбиратись". Ба більше, потім у таборі заграли "Катюша" та "День победы".

Іващенко намагалась з'ясувати, що відбувається. Працівники табору сказали, що насправді у пластунів "програма націоналістична", а їхні діти "не такі". Мовляв, це діти просили ввімкнути російську та радянську музику". Крім того, вожаті запитали у пластунки, чи "святкує вона дєнь пабєди".

І от тепер у мене є запитання до управління освіти Хмельницької міської ради: хто затвердив план виховної роботи табору "Чайка"? Чи є в тому плані святкування незрозуміло чого під радянські пісні?

– обурилась Іващенко.

Що кажуть в управлінні освіти міськради

Начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Анастасія Ярова сказала, що вожаті, які вмикали ту музику, вже звільнились, повідомляє ТСН. Також вони написали пояснення.

За словами чиновниці, працівники департаменту вже побували в таборі.