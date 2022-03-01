Служба "102" Нацполиции принимает на работу волонтеров: как присоединиться

Учитывая то, что нагрузка на операторов, принимающих звонки граждан, увеличилась в разы, Нацполиции Украины нужны дополнительные руки.

Весь личный состав Нацполиции утром 24 февраля был поднят по боевой тревоге. С того момента их команда круглосуточно и непрерывно несет свою службу.

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Служба "102" Нацполиции принимает на работу волонтеров

Мы благодарны гражданам, которые сообщают нам о подозрительных лицах, перемещение вражеской техники и тому подобное, ведь это свидетельствует, что мы как никогда объединены одной целью. На этот раз – это победа над врагом, который пришел на нашу землю с войной,

– отмечают в обращении.

Полиция отмечает, что они пытаются оперативно принимать и отрабатывать сообщения, но нагрузка на операторов службы 102 возросла в разы, поэтому они просят волонтеров помочь нам быть оперативнее и эффективнее.

Если вы готовы содействовать в оперативном реагировании на преступления и происшествия, направлении нарядов полиции на место происшествия, обращайтесь в главные управления полиции в регионах.

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