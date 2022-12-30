Служба безопасности выигрывает кибервойну у хакеров России, – эксперт

Надежды россиян о победе в кибервойне не оправдались из-за эффективной работы СБУ, которая в этом году отразила 4,5 тысяч хакерских атак.

Как отмечает политолог Алексей Голобуцкий, среди основных мишеней врага были и отечественные энергетические объекты. По его убеждению, благодаря Службе безопасности украинский киберфронт ни разу не "просел" под давлением России.

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Цель "погасить Украину" должна была выполняться на двух фронтах. Российские хакеры к началу полномасштабной войны являлись одним из брендов Кремля. И именно они должны были атаковать сети критической инфраструктуры и банковской системы. Однако с треском провалились благодаря киберПВО от СБУ,

– отмечает эксперт.

По данным кибердепартамента Службы безопасности, список только последних атак шел на сотни, а 30 из них могли стать действительно критическими, но их вовремя отбили.

"В целом количество хакерских атак на Украину – колоссальное. За этот год спецслужба отбила более 4,5 тысяч кибнападений – это втрое больше, чем в 2020 году", – сообщил Голобуцкий.

Эксперт акцентирует, что сотни нападений на энергообъекты украинцы даже не заметили, а россияне глобально не добились своей цели – "потушить" всю Украину.

Знаю из нескольких источников, что иностранные спецслужбы сегодня учатся на украинских примерах, потому что никогда не сталкивались с подобными угрозами. А на кибер СБУ и ИТ-армию волонтеров смотрят, как на восьмое чудо света. Миф о непобедимых российских хакерах рассеялся, как и образ "второй армии мира", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), мониторящая события в режиме реального времени и позволяющая анализировать состояние информационной безопасности.