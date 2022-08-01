Служба иностранцев в ВСУ: Зеленский внес изменения в указ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении военной службы иностранцев в ВСУ. В частности, о присвоении воинских званий.

Кроме того, изменения касаются порядка прохождения военной службы. В частности, теперь бойцы могут продлить его срок от 1 до 10 лет. Однако не более чем до достижения предельного возраста пребывания на службе.

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О присвоении воинских званий

В других изменениях говорится о присвоении очередного воинского звания. Его могут присвоить досрочно в порядке поощрения один раз за весь срок военной службы. Однако не ранее истечения половины установленного срока выслуги в предыдущем воинском звании. Если его присвоят посмертно, это не зависит от занимаемых должностей и срока выслуги.

Для лиц рядового состава срок выслуги в звании рядового состава не устанавливается.

Сроки выслуги для сержантов

Для бойцов сержантского и старшинского состава установили следующие сроки выслуги в воинском звании:

младший сержант (старшина 2 статьи) – 1 год вместо 6 месяцев;

сержант (старшина 1 статьи) – 2 года вместо 1 года;

старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант – 1 год.

Срок выслуги главного мастер-сержанта не устанавливают.

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