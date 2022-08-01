Крім того, зміни стосуються порядку проходження військової служби. Зокрема, тепер бійці можуть продовжити її термін від 1 до 10 років. Однак не більше, ніж до досягнення граничного віку перебування на службі.

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Про присвоєння військових звань

В інших змінах мовиться про присвоєння чергового військового звання. Його можуть присвоїти достроково в порядку заохочення один раз за весь строк військової служби. Проте не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні. Якщо його присвоять посмертно, це не залежатиме від займаних посад та строку вислуги.

Для осіб рядового складу строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

Строки вислуги для сержантів

Для бійців сержантського та старшинського складу встановили такі строки вислуги у військовому званні:

молодший сержант (старшина 2 статті) – 1 рік замість 6 місяців;

сержант (старшина 1 статті) – 2 роки замість 1 року;

старший сержант, головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант – 1 рік.

Строк вислуги головного майстер-сержанта не встановлюють.

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