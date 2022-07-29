Спікер Інтернаціонального легіону України Дам’єн Магру в ефірі 24 каналу пояснив, на яких умовах воюють іноземні військові.

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Він зазначив, що всі легіонери, які приїдуть воювати за Україну, підпишуть контракт зі Збройними Силами й з того моменту стануть членами однієї зі сторін конфлікту. Відповідно до Женевської конвенції.

Дам’єн Магру зазначив, що є ще одне важливе юридичне визначення в Міжнародному праві про те, хто такий найманець. Його можна знайти в статті 47, 1 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій.

Один з центральних критеріїв того, хто вважається найманцем, – є той факт, що він приїхав задля фінансової винагороди. Яка суттєво вища, ніж винагорода інших військовослужбовців тієї армії, в яку він включився,

– зазначив Дам’єн Магру.

За його словами, якщо іноземні військовослужбовці отримують зарплату саме таку, як українські військові, то за визначенням вони не можуть вважатися найманцями. "Ми всі отримуємо ту ж зарплату, як українські військові", – додав Магру.

Приватні військові компанії

Спікер Інтернаціонального легіону повідомив, що приватні військові компанії, якими користується міноборони росії, в тому числі "Вагнер", – отримують суттєво більшу винагороду, ніж російські військові. Саме тому, якщо у них немає російського громадянства, вони воюють за агресорку й при цьому отримують більше грошей, – можуть вважатися найманцями.

На українській стороні, як мені відомо, не користуються приватними військовими компаніями. Ні про яких найманців не може бути мови,

– акцентував Дам’єн Магру.

"Я хочу ще раз підкреслити. В інтернаціональному легіоні – ми українські військовослужбовці. Ми підкоряємося тим же правилам й повинні дотримуватися тієї ж дисципліни, як і українські військові. До нас можуть застосовуватися такі ж дисциплінарні чи кримінальні санкції, як і до інших українських військових. По всіх критеріях Женевської конвенції ми вважаємося законними комбатантами", – додав Магру.

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