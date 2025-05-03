Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя 3 ОШБр подполковника ВСУ Максима Жорина в эфире Вечер.LIVE.

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Что в 3 ОШБр думают о контрактах для 60-летних

Максим Жорин отмечает, что контракт для мужчин 60+ лет имеет смысл, если в законопроекте четко прописать ограничения.

Если мы укажем, что в этом возрасте, по личному добровольному желанию, человек может пойти на контракт, но по определенному перечню специальности и профессий, где они необходимы – в таком случае так,

– отметил подполковник.

Жорин отметил, что среди людей 60+ лет действительно есть определенное количество, которые себя физически и психически нормально чувствуют, но при этом еще имеют огромный профессиональный опыт по разным направлениям, которые тоже нужны в армии.

В то же время, говоря о боевых задачах или боевом управлении, заместитель командира 3 штурмовой категоричен: нужно ограничивать. Жорин отмечает, что "обеими руками за" если это будет четко прописано, на какие должности и направления 60-летние могут зайти на контракт, а на какие – не могут.

"Если это будут действительно профессиональные люди, и даже если им за 60, то не вижу проблемы, если они свою профессию, свою специальность или опыт будут использовать в армии на пользу", – указывает он