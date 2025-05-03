Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника 3 ОШБр підполковника ЗСУ Максима Жоріна в ефірі Вечір.LIVE.

Дивіться також Мобілізація в травні 2025: як призивають чоловіків 50+ та чи є винятки

Що у 3 ОШБр думають про контракти для 60-річних

Максим Жорін зазначає, що контракт для чоловіків 60+ років має сенс, якщо в законопроєкті чітко прописати обмеження.

Якщо ми вкажемо, що в цьому віці, за особистим добровільним бажанням, людина може піти на контракт, але за певним переліком фаху та професій, де вони необхідні – в такому випадку так,

– зазначив підполковник.

Жорін зазначив, що серед людей 60+ років дійсно є певна кількість, які себе фізично і психічно нормально відчувають, але при цьому ще мають величезний професійний досвід по різних напрямках, які теж потрібні в армії.

Водночас, говорячи про бойові задачі або бойове управління, заступник командира 3 штурмової категоричний: потрібно обмежувати. Жорін зазначає, що "обома руками за" якщо це буде чітко прописано, на які посади і напрямки 60-річні можуть зайти на контракт, а на які – не можуть.

"Якщо це будуть дійсно професійні люди, і навіть якщо їм за 60, то не бачу проблеми, якщо вони свою професію, свій фах або досвід будуть використовувати в армії на користь", – вказує він