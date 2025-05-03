Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Могут ли мобилизовать после 50 лет

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения проведения мобилизации".

Этот закон:

предоставил гражданам в возрасте от 40 до 55 лет возможность реализовать свой конституционный долг по защите Родины;

урегулировал вопрос призыва на военную службу частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности;

усилил социальные гарантии для военнообязанных;

установил недопущение уменьшения социальных гарантий офицерам запаса, которые во время мобилизации будут назначены на низшие должности;

улучшил комплектование ВСУ, Национальной гвардии Украины и других военных формирований резервистами;

уточнил порядок выполнения военно-транспортной обязанности;

упростил порядок получения разрешения на работу с государственной тайной и предоставил гражданам Украины допуск к государственной тайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления решения о проведении мобилизации или введения правового режима военного положения.

Как вывод, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет обязаны выполнять те же требования, что и другие военнообязанные.

Они должны обновлять свои учетные данные, сообщать ТЦК об изменении места жительства, носить с собой документы и предъявлять их по требованию правоохранителей. В случае неявки по повестке или отказа пройти военно-врачебную комиссию также предусмотрены штрафы.

Важно! Осенью 2024 года в Сухопутных войсках приняли директиву. Согласно этому документу, мужчин от 50 до 60 лет будут мобилизовать только если они имеют дефицитные военно-учетные специальности, или если речь идет о тыловых подразделениях, например поварах, ремонтниках, водителях.

Напомним, в апреле Верховная Рада Украины приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – то есть до 6 августа 2025 года.