"Женщины тоже должны служить": в ЦПД отреагировали на громкое заявление Резникова о "мобилизации всех"

Бывший министр обороны Алексей Резников заявил, что воинская обязанность в Украине должна распространяться на всех граждан, в том числе на женщин. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что военная служба для женщин пока остается добровольной.

Об этом написал руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко в своем телеграм-канале.

Что заявляли о службе женщин в армии?

Экс-министр считает, что Верховная Рада должна внести изменения в законодательство и закрепить принцип, согласно которому обязанность защищать государство распространяется на всех граждан Украины. В качестве примера он привел Израиль, где женщины также проходят военную службу.

Резников заявил, что это позволило бы увеличить мобилизационный ресурс, а женщины могли бы занимать ряд должностей в тылу и сферах обеспечения. Это, по его мнению, дало бы возможность перевести часть мужчин с тыловых позиций ближе к фронту.

В то же время Резников подчеркнул, что изменения, по его мнению, не стоит начинать с принуждения. Сначала, по его словам, необходима информационная кампания и формирование в обществе понимания совместной ответственности за защиту Украины.

Что ответили в ЦПД?

На фоне заявлений Резникова руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что никакой мобилизации женщин в Украине не планируется и, по его личному мнению, в ней нет необходимости.

Ненужны и постоянные комментарии по этому поводу со стороны различных экспертов, бывших министров и людей, которые сами не служат, а лишь хотят попасть в громкие заголовки,

– отметил Коваленко.

Напомним, на сайте Кабмина зарегистрированы несколько петиций с предложениями уравнять военные обязанности мужчин и женщин. Авторы предлагают ввести одинаковые правила воинского учета, подготовки и мобилизации, а в одной из петиций – разрешить призывать женщин без детей.

Инициаторы считают, что это позволит увеличить мобилизационный ресурс и более равномерно распределить обязанности по защите Украины. Отдельно предлагается сделать воинский учет женщин обязательным.

Отметим, что в августе 2026 года мобилизация женщин в Украине остается добровольной – принудительный призыв украинок в армию не вводился. В то же время женщины с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат воинскому учету и должны своевременно обновлять свои данные.