Про це написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

Що заявляли про службу жінок у війську?

Ексміністр вважає, що Верховна Рада мала б внести зміни до законодавства і закріпити принцип, за яким обов'язок захищати державу поширюється на всіх громадян України. Як приклад він навів Ізраїль, де жінки також проходять військову службу.

Резніков заявив, що це дозволило б збільшити мобілізаційний ресурс, а жінки могли б обіймати низку посад у тилу та сферах забезпечення. Це, на його думку, дало б змогу частину чоловіків із тилових позицій перевести ближче до фронту.

Водночас Резніков наголосив, що зміни, на його думку, не варто починати з примусу. Спершу, за його словами, необхідна інформаційна кампанія та формування в суспільстві розуміння спільної відповідальності за захист України.

Що відповіли у ЦПД?

На тлі заяв Резнікова керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що жодної мобілізації жінок в Україні не планують та, на його особисту думку, вона не потрібно.

Непотрібні і постійні коментарі з цього приводу різних експертів, ексміністрів та людей, які самі не служать, а лише хочуть потрапити в гучні заголовки,

– зазначив Коваленко.

Нагадаємо, на сайті Кабміну зареєстрували кілька петицій із пропозиціями зрівняти військові обов'язки чоловіків і жінок. Автори пропонують запровадити однакові правила військового обліку, підготовки та мобілізації, а в одній із петицій – дозволити призивати жінок без дітей.

Ініціатори вважають, що це дозволить збільшити мобілізаційний ресурс і рівномірніше розподілити обов’язки із захисту України. Окремо пропонується зробити військовий облік жінок обов'язковим.

Зазначимо, у серпні 2026 року мобілізація жінок в Україні залишається добровільною – примусового призову українок до війська не запроваджували. Водночас жінки з медичною або фармацевтичною освітою підлягають військовому обліку та повинні своєчасно оновлювати свої дані.