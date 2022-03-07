На службу в ГПСУ вернулся боец, который в 2014 году вывел из окружения 150 военных

Участник боевых действий на Востоке Украины и полковник Госпогранслужбы вернулся в строй. Когда враг снова посягнул на нашу землю, боец не смог оставаться в стороне.

Военный обратился к российским оккупантам и пригласил их в гости, чтобы они в полной мере почувствовали наше "гостеприимство". Он отметил, что уже большое количество захватчиков навсегда останется в нашей земле.

Интересно Россия, вероятно, потеряла треть своего боеспособного войска, – ЦОС

Вам, граждане России, из-за необразованности не понять силу духа украинского народа. Ни одно ваше современное оружие не сломит наш дух. Мы с вами разные и ничего общего иметь не хотим,

– подчеркнул ветеран.

Он отметил, что украинскому народу выпала честь освободить весь цивилизованный мир от политики российского президента.

Заметим, в 2014 году военный без каких-либо потерь вывел из российского окружения более 150 бойцов. Это происходило на участке луганского пограничного отряда. В 2016 году пограничник уволился с военной службы, однако в 2022 году решил вернуться.

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