"Служебная командировка" на Мальдивы: у нардепа Аристова провели обыски
СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом "служебной командировки". В рамках расследования следователи выясняют, как нардеп смог оказаться на отдыхе, несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.
Все действия проходят в рамках открытого 25 июля уголовного производства. Аристов подозревается во внесении ложных сведений в документы для выезда за границу.
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Что выяснили во время обысков
СБУ провела обыски в Аристове, во время которых в доме депутата обнаружили загранпаспорт народного избранника, где содержатся отметки о выезде на Мальдивы. Кроме того, проверяют контакты депутата в период его пребывания за границей.
Правоохранители отслеживают и информацию о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны.
СБУ провела обыски у Аристова / Фото СБУ
По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины Аристов внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки".
Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну – Польшу. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.
Следователи также установили, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах. Депутат вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля был на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.
Генеральный прокурор уже начал уголовное производство по факту законности выезда нардепа за границу. Следствие продолжается по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса – "Служебный подлог". Ее санкции предусматривают штраф до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок тоже до трех лет.
Аристов отдыхал на Мальдивах: коротко о скандале
- Нардеп Юрий Аристов был замечен на отдыхе на Мальдивах. Стоит отметить, что цены гостиницы, в которой остановился заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности обороны и разведки, начинаются от 100 тысяч гривен в сутки.
- После обнародования информации о "служебной командировке" Аристова на Мальдивы нардеп написал заявление о составлении мандата. Ее рассмотрят во время ближайшего пленарного заседания.
- Интересно, что сын Аристова – Артем – в 2019 году ездил в Москву. Он фотографировался на фоне Кремля, а также следил за страницей Медведева в соцсетях. Однако после огласки вся информация на странице Аристова была удалена.