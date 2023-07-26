"Служебная командировка" на Мальдивы: у нардепа Аристова провели обыски

СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом "служебной командировки". В рамках расследования следователи выясняют, как нардеп смог оказаться на отдыхе, несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.

Все действия проходят в рамках открытого 25 июля уголовного производства. Аристов подозревается во внесении ложных сведений в документы для выезда за границу.

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Что выяснили во время обысков

СБУ провела обыски в Аристове, во время которых в доме депутата обнаружили загранпаспорт народного избранника, где содержатся отметки о выезде на Мальдивы. Кроме того, проверяют контакты депутата в период его пребывания за границей.

Правоохранители отслеживают и информацию о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны.

СБУ провела обыски у Аристова / Фото СБУ

По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины Аристов внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки".

Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну – Польшу. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Следователи также установили, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах. Депутат вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля был на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Генеральный прокурор уже начал уголовное производство по факту законности выезда нардепа за границу. Следствие продолжается по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса – "Служебный подлог". Ее санкции предусматривают штраф до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок тоже до трех лет.

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