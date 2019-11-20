Кто из народных депутатов служил в армии: опрос

Вскоре в Украине могут отменить обязательный призыв в армию. С таким мнением выступает как министр обороны Украины Андрей Загороднюк, так и фракция "Слуга народа".

Поэтому мы решили спросить народных избранников, проходили ли они обязательную военную службу.

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Что известно о военном призыве в Украине?

С 1991 года и на протяжении длительного времени в Украине существовала система военного призыва, которая действовала еще в Советском Союзе. Уже начиная с 2000-х политики все чаще говорили о желании отойти от призыва и перейти на контрактную службу в армии.



Как ни странно, ближайшим из президентов до этого был Виктор Янукович – в 2013 он даже подписал указ о прекращении военного призыва. Впрочем в начале войны с Россией в 2014 это лишь сыграло на руку агрессору, тем самым заставив его преемника Петра Порошенко вернуть обязательный призыв.

Сегодня же чиновники снова заговорили об отмене призыва. В частности, министр обороны Украины Андрей Загороднюк недавно рассказал, что отмена призыва является его персональной целью и это именно то направление, в котором должна двигаться страна.

О переходе на контрактную армию говорят и представители пропрезидентской фракции "Слуга народа". Председатель фракции в парламенте Давид Арахамия заявил, что депутаты уже работают над проектом закона об отмене призыва. Внедрять его планируют пошагово, постепенно сокращая призыв на 20%.

Поэтому мы спросили у народных депутатов от "Слуги народа", "Голоса", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и других об их отношении к контрактной армии, а также узнали, проходили ли срочную службу Святослав Вакарчук, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Андрей Герус и другие народные избранники.

Народные депутаты о своей службе в армии: смотрите видео