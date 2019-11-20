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      Хто з народних депутатів служив в армії: опитування

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      Нардепи розповіли про свою службу в армії / Колаж 24 каналу

      Незабаром в Україні можуть скасувати обов'язковий призов до армії. З такою думкою виступає як міністр оборони України Андрій Загороднюк, так і фракція "Слуга народу".

      Тому ми вирішили запитатися народних обранців, чи проходили вони обов'язкову військову службу.

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      Що відомо про військовий призов в Україні?З 1991 року і протягом тривалого часу в Україні існувала система військового призову, яка діяла ще у Радянському Союзі. Вже починаючи з 2000-их політики все частіше говорили про бажання відійти від призову та перейти на контрактну службу у війську.

      Як не дивно, найближчим з президентів до цього був Віктор Янукович – у 2013 він навіть підписав указ про припинення військового призову. Втім на початку війни з Росією у 2014 це лише зіграло на руку агресору, тим самим змусивши його наступника Петра Порошенка повернути обов'язковий призов.

      Сьогодні ж високопосадовці знову заговорили про скасування призову. Зокрема, міністр оборони України Андрій Загороднюк нещодавно розповів, що скасування призову є його персональною метою і це саме той напрямок, в якому повинна рухатися країна. 

      Про перехід до контрактної армії говорять і представники пропрезидентської фракції "Слуга народу". Голова фракції у парламенті Давид Арахамія заявив, що депутати вже працюють над проєктом закону щодо скасування призову. Впроваджувати його планують покроково, поступово скорочуючи призов на 20%.

      Тому ми запиталися у народних депутатів від "Слуги народу", "Голосу", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та інших про їх ставлення до контрактної армії, а також дізналися, чи проходили строкову службу Святослав Вакарчук, Нестор Шуфрич, Ілля Кива, Андрій Герус та інші народні обранці.

      Народні депутати про свою службу в армії: дивіться відео

       

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Збройні сили України Андрій Герус – новини Нестор Шуфрич Святослав Вакарчук - новини Ілля Кива Олексій Гончаренко
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