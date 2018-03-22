Смарт-часы Xiaomi рекордно подешевели

Смарт-часы Huami Amazfit на старте продаж стоили 130 долларов (около 3300 гривен). При этом сейчас цена на гаджет подешевела на тысячу гривен до 89 долларов (2300 гривен).

Об этом пишет prostotech.com.

Правда, в украинских интернет-магазинах цена на Huami Amazfit не опускается ниже 4 тысяч гривен.

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Xiaomi Huami Amazfit имеют 1,34-дюймовый дисплей с разрешением 300х300 пикселей, двухъядерный чип с тактовой частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ ROM, батарею 200 мАч. Подсоединяются они с помощью Bluetooth 4.0 и WI -FI.

Также умные часы оснащены датчиком PPG, который обеспечивает точные результаты мониторинга сердечного ритма. Huami Amazfit сертифицированы IP67, то есть являются водонепроницаемыми и пылезащитными.

Обзор Huami Amazfit