В Черкасской области у 73-летней женщины случился инсульт во время купания в реке: чудом спасли

В Смеле Черкасской области на центральном пляже летняя женщина потеряла сознание и едва не утонула. Известно, что у нее случился инсульт.

Женщину в воде без каких-либо признаков жизни увидела работница ГСЧС. Она и вытащила пострадавшую на берег. Пока вызывали скорую, работник спасательной станции Смела бросился ее реанимировать.

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В результате профессиональных действий спасателей женщине удалось выжить. Сейчас она находится в больнице.

Вернули к жизни за 2 минуты

Инцидент произошел в Смеле на пляже реки Тясмин 27 июля в 17:10.

73-летняя женщина пошла купаться, когда у нее случился инсульт. Она потеряла сознание в воде.

На берег больную вытаскивала спасительница Ирина Лысенко, а домедицинскую помощь оказывал Виктор Терновцов.

За 2 минуты реанимационных мероприятий у женщины восстановились дыхание и сердцебиение.

Когда на место прибыли врачи скорой, состояние потерпевшей уже было относительно стабильным. Пенсионерку срочно госпитализировали в Смелянскую больницу.

Смотрите видео реанимации 73-летней женщины в Смеле (18+):