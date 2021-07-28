В Черкасской области у 73-летней женщины случился инсульт во время купания в реке: чудом спасли
28 июля 2021 , 17:26Читати новину українською
Источник:Спасательная станция Смелы
В Смеле Черкасской области на центральном пляже летняя женщина потеряла сознание и едва не утонула. Известно, что у нее случился инсульт.
Женщину в воде без каких-либо признаков жизни увидела работница ГСЧС. Она и вытащила пострадавшую на берег. Пока вызывали скорую, работник спасательной станции Смела бросился ее реанимировать.
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В результате профессиональных действий спасателей женщине удалось выжить. Сейчас она находится в больнице.
Вернули к жизни за 2 минуты
- Инцидент произошел в Смеле на пляже реки Тясмин 27 июля в 17:10.
- 73-летняя женщина пошла купаться, когда у нее случился инсульт. Она потеряла сознание в воде.
- На берег больную вытаскивала спасительница Ирина Лысенко, а домедицинскую помощь оказывал Виктор Терновцов.
- За 2 минуты реанимационных мероприятий у женщины восстановились дыхание и сердцебиение.
Когда на место прибыли врачи скорой, состояние потерпевшей уже было относительно стабильным. Пенсионерку срочно госпитализировали в Смелянскую больницу.
Смотрите видео реанимации 73-летней женщины в Смеле (18+):