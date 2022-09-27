В Украине упростили процедуру смены имени: как именно

Украинцы теперь смогут изменить свое имя по упрощенной процедуре. В частности, подать заявление через представителя или по почте.

Правительство внесло изменения в Порядок рассмотрения заявлений об изменении имени. Это касается также фамилии и отчества. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что изменилось

Мельничук рассказал, что закрепили возможность подачи заявления об изменении имени через представителя или по почте.

Кроме того, с разрешением на смену можно будет обращаться для государственной регистрации в отделы регистрации актов гражданского состояния, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины. Там будут выдавать соответствующее свидетельство по результату ее проведения через представителя.

Правительство разрешило подавать заявление на пенсии через глав общин

19 сентября правительство сообщило, что заявления на пенсии можно будет передавать через глав территориальных общин. В частности, сельский, поселковый, городской голова или староста. В заявлении следует указать свои данные, дату и место, а также должность, фамилию и имя того, кто ее принимает.

Правда, закон распространяется только на оккупированные территории, зону проведения боевых действий, а также на деоккупированные территории в течение 3 месяцев с момента их освобождения.

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