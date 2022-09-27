Уряд вніс зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені. Це стосується також прізвища та по батькові. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що змінилось

Мельничук розповів, що закріпили можливість подання заяви щодо зміни імені через представника або поштою.

Крім того, із дозволом на зміну можна буде звертатись для державної реєстрації до відділів реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України. Там видаватимуть відповідне свідоцтво за результатом її проведення через представника.

Уряд дозволив подавати заяву на пенсії через очільників громад

19 вересня уряд повідомив, що заяви на пенсії можна буде передавати через голів територіальних громад. Зокрема, сільський, селищний, міський голова чи староста. У заяві варто зазначити свої дані, дату і місце, а також посаду, прізвище та ім'я того, хто її приймає.

Щоправда, закон поширюється лише на окуповані території, зону проведення бойових дій, а також на деокуповані території впродовж 3 місяців з моменту їх звільнення.

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