16 вересня 2022 року уряд затвердив постанову про надання пільг українцям, які виїхали через війну в інші країни. Вони зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні.

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Про що йдеться в постанові уряду

За українським законодавством, громадяни України не можуть отримувати житлові субсидії, якщо вони довше ніж 60 днів перебувають за кордоном. Однак уряд ухвалив рішення у якому йдеться, що ця норма не буде діяти "протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування".

Важливо! Біженці зможуть отримати субсидії, якщо вони їм потрібні, без розрахування соціальних норм житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування.

У постанові також написано про те, що з 1 жовтня виплачувати житлові субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України. А з 1 грудня він призначатиме, хто саме отримуватиме виплати.

Соціальні виплати під час опалювального сезону

Раніше 24 канал писав про те, як розраховується розмір житлових субсидій. Якщо ви переселенець, братимуть до уваги доходи, розміри внесків/платежів, а також цін від надавачів комунальних послуг, тарифи на житлово-комунальні послуги.

За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, у бюджету на цей рік для призначення субсидій було закладено 37,9 мільярда гривень.

Окрім того, важливо знати, хто може втратити субсидію. Ви можете залишитись без виплат, зокрема, якщо ви маєте заборгованості та змінили місце проживання.

Натомість ви маєте право на пільги, якщо зареєстровані в будинку або фактично у ньому проживаєте, наприклад винаймаючи його. Для внутрішньо переселених осіб необов'язково мати договір про оренду житла.

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