16 сентября 2022 года правительство утвердило постановление о предоставлении льгот украинцам, выехавшим из-за войны в другие страны. Они смогут получать субсидии на их жилье в Украине.

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О чем говорится в постановлении правительства

По украинскому законодательству, граждане Украины не могут получать жилищные субсидии, если они дольше 60 дней находятся за границей. Однако правительство приняло решение, в котором говорится, что эта норма не будет действовать "в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены".

Важно! Беженцы смогут получить субсидии, если они им нужны без учета социальных норм жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания.

В постановлении также написано, что с 1 октября выплачивать жилищные субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины. А с 1 декабря он будет назначать, кто будет получать выплаты.

Социальные выплаты во время отопительного сезона

Ранее 24 канал писал о том, как рассчитывается размер жилищных субсидий. Если вы переселенец, будут учитывать доходы, размеры взносов/платежей, а также цен от поставщиков коммунальных услуг, тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, в бюджет на этот год для назначения субсидий было заложено 37,9 миллиарда гривен.

Кроме того, важно знать, кто может потерять субсидию. Вы можете остаться без выплат, в частности, если у вас есть задолженности и изменение места жительства.

Вместо этого вы имеете право на льготы, если зарегистрированы в доме или фактически в нем проживаете, например, нанимая его. Для внутрипереселенных лиц необязательно иметь договор об аренде жилья.

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