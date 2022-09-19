Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів України.
До теми Сумні новини: якою буде мінімальна пенсія у 2023 році
Як подати заяву через свого очільника громади
На які території поширюється закон:
- Райони проведення воєнних (бойових) дій;
- населені пункти, що перебувають у тимчасовій окупації або оточенні (блокуванні);
- деокуповані населені пункти (можливість діє впродовж трьох місяців з моменту деокупації).
Що робити:
- Заяву повинен прийняти очільник територіальної громади. Це може бути сільський, селищний, міський голова чи староста.
- У заяві, окрім своїх даних, також варто зазначити дату і місце, куди ви її подаєте, а також посаду, прізвище та ім'я того, хто її приймає.
- Тоді голова громади має передати документ до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення.
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Виплати пенсії під час воєнного стану: останні новини
- Нещодавно Уряд ухвалив нові законодавчі зміни щодо виплати пенсій. Оскільки банкомати на деокупованих територіях працюють не скрізь, мешканці звільнених територій зможуть отримувати пенсію готівкою. Гроші доставлятиме Укрпошта.
- Доставку пенсій Укрпоштою вже погодили для жителів деокупованих районів Харківщини. Нагадаємо, що пересувні відділення вже почали розвозити пенсії, тому свої виплати отримають всі, хто мав.
- Стало відомо, що якщо пенсіонер переїде закордон на постійне місце проживання, то виплати в Україні йому можуть припинити. Про це розповіли у Пенсійному фонді України.
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