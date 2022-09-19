Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів України.

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Як подати заяву через свого очільника громади

На які території поширюється закон:

  • Райони проведення воєнних (бойових) дій;
  • населені пункти, що перебувають у тимчасовій окупації або оточенні (блокуванні);
  • деокуповані населені пункти (можливість діє впродовж трьох місяців з моменту деокупації).

Що робити:

  • Заяву повинен прийняти очільник територіальної громади. Це може бути сільський, селищний, міський голова чи староста.
  • У заяві, окрім своїх даних, також варто зазначити дату і місце, куди ви її подаєте, а також посаду, прізвище та ім'я того, хто її приймає.
  • Тоді голова громади має передати документ до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення.

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Виплати пенсії під час воєнного стану: останні новини

  • Нещодавно Уряд ухвалив нові законодавчі зміни щодо виплати пенсій. Оскільки банкомати на деокупованих територіях працюють не скрізь, мешканці звільнених територій зможуть отримувати пенсію готівкою. Гроші доставлятиме Укрпошта.
  • Доставку пенсій Укрпоштою вже погодили для жителів деокупованих районів Харківщини. Нагадаємо, що пересувні відділення вже почали розвозити пенсії, тому свої виплати отримають всі, хто мав.
  • Стало відомо, що якщо пенсіонер переїде закордон на постійне місце проживання, то виплати в Україні йому можуть припинити. Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

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