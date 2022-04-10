Смена командующего войной против Украины показывает, что россияне готовятся к большим зверствам

Известно, что Владимир Путин назначил нового военного командующего для войны против Украины. Того же генерала, который руководил военными преступлениями в Сирии.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Украину ожидает еще больше зверств от российских войск.

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По его словам, это отвечает тому, как Россия вела эту войну с самого начала.

Мы уже видели войну выжженной земли. Мы видели зверства, военные преступления, массовые убийства, ужасные и шокирующие кадры из таких городов, как Буча и ракетный обстрел Краматорска. Так что я думаю, это признак того, что мы увидим больше этого,

– считает Салливан.

Он подчеркнул, что США и международное сообщество должно предоставлять Украине оружие и военную помощь. Это ведь инструменты, которые нужны для эффективной борьбы с российской агрессией.

Это то, что Соединенные Штаты намерены делать, и это то, что мы будем делать вместе с нашими союзниками и партнерами,

– отметил он.

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