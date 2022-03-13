Смена, которая до сих пор находится на ЧАЭС, приступила еще 23 февраля: персонал не дают сменить

Российские террористы захватили Чернобыльскую АЭС. Смена, которая там до сих пор находится, приступила к работе еще 23 февраля. В каком они состоянии и как это может повлиять на ситуацию.

Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ) Олег Кориков рассказал о том, что происходит сейчас на захваченных оккупантами атомных станциях. В частности, он отметил, что смена на ЧАЭС, взятая в плен 24 февраля, на грани эмоционального и физического истощения.

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Состояние сотрудников АЭС может иметь плачевные последствия

Олег Кориков подчеркнул, что в заложниках смена, приступившая к своей работе 23 февраля. Ее работой руководит начальник смены Валентин Гейко.

К сожалению, оккупанты не позволяют сменить персонал. Сами же сотрудники Чернобыльской АЭС психологически и физически истощены. И это связано не только с работой без выходных, но и с тем, что рядом с ними постоянно находятся вооруженные российские военные.

Это может повлиять на утрату возможности управления параметрами безопасности объекта и невозможность реагировать на внутренние и внешние события.

– подчеркивает он.

Глава ДИЯРУ подразумевает, например, пожары. Если сотрудники АЭС из-за своего физического состояния не смогут своевременно среагировать, то есть вероятность сложных радиационных последствий.

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