Глава Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков розповів про те, що відбувається зараз на захоплених окупантами атомних станціях. Зокрема він зазначив, що зміна на ЧАЕС, яку взяли в полон 24 лютого, на межі емоційного та фізичного виснаження.

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Стан співробітників АЕС може мати плачевні наслідки

Олег Коріков підкреслив, що в заручниках зміна, яка приступила до своєї роботи 23 лютого. Її роботою наразі керує начальник зміни Валентин Гейко.

На жаль, окупанти не дозволяють змінити персонал. Самі ж співробітники Чорнобильської АЕС психологічно та фізично виснажені. І це пов'язано не лише з роботою без вихідних, а й з тим, що біля них постійно перебувають озброєні російські військові.

Це може вплинути на втрату можливості управління параметрами безпеки об'єкта та неможливість реагувати на внутрішні та зовнішні вихідні події,

– наголошує він.

Глава ДІЯРУ має на увазі, наприклад, пожежі. Якщо співробітники АЕС через свій фізичний стан не зможуть вчасно зреагувати, то є ймовірність складних радіаційних наслідків.

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